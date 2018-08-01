«المشاط» يوجه «البرلمان» بمنحه «رتبة مشير»

الثلاثاء 07 أغسطس-آب 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ متابعات خاصة

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أمر رئيس مايسمى «المجلس السياسي» للحوثيين مهدي المشاط، أعضاء «مجلس النواب» الخاضع لها، بـ «سرعة التصويت لمنحه رتبة مشير».

واستغرب عسكريون يمنيون ذلك التوجيه الذي اصدره «المشاط» على الرغم أنه لم يلتحق يوماً بالقوات المسلحة.

وقالت مصادر برلمانية وحقوقية في صنعاء إن الحوثيين «يشددون الخناق على حرية اليمنيين في مناطق سيطرتهم، حيث لا توجد رقابة دولية، وبعيداً من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان».

وزادت بحسب «الحياة»، أن ميليشياتهم تستولي على غالبية منظمات المجتمع المدني ومؤسساته، وتسيطر على مجلس النواب.

وأكدت أن مهدي المشاط الذي ما زال يشغل منصب مدير مكتب زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، «بات يصدر الأوامر إلى مجلس النواب الخاضع لسيطرتها».