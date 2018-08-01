قوات الجيش تواصل توغلها في معقل المليشيا

الثلاثاء 07 أغسطس-آب 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- متابعات

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حررت قوات الجيش الوطني، اليوم الثلاثاء 7أغسطس/آب 2018م، مواقع جديدة بين محافظة الجوف وصعدة.

ونقل موقع الجيش الوطني عن رئيس عمليات اللواء التاسع حرس حدود العقيد هلال مشبب الخالدي "أن قوات الجيش الوطني حررت سلسلة جبال الشنيفاء الواقعة بين محافظتي الجوف وصعدة.

وأكد ان قوات الجيش تقدمت عقب معارك ضارية خاضتها مع مليشيا الحوثي الانقلابية التي تكبدت قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، علاوة على اسر عدد من عناصرها.

ولفت العقيد الخالدي الى أن قوات الجيش الوطني وصلت إلى أطراف مديرية الحشوة، مؤكدا انها ستمضي للسيطرة على المديرية، واستكمال تحرير ما تبقى من محافظة صعدة.