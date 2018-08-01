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التجمع اليمني للاصلاح

الحكومة اليمنية: نستمد قوتنا من المملكة

الثلاثاء 07 أغسطس-آب 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ خاص
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عبر رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، الثلاثاء 7 اغسطس/آب 2018م، عن شكره وتقديره لقيادة المملكة العربية، في أول تعليق حكومي على «منحة المشتقات النفطية».

وفي سلسلة تغريدات على «تويتر» رصدها «مأرب برس»، قال «بن دغر» مخاطبا الملك «سلمان» وولي عهده: «‏ان هذه الاكرامية سوف تخفف من معاناة اخوانكم في اليمن، كنتم ولازلتم تجسدون الإخوة في أسمى معانيها، سلمتم للمملكة ولليمن وللأمة العربية».

وأضاف: «‏يستمد شعبنا اليمني قوّته في مواجهة مليشيا الحوثي من المواقف العظيمة والدائمة للأشقاء في المملكة بقيادة الملك سلمان وولي عهده الأمين، ودعمهما اللامتناهي للشرعية بقيادة الرئيس هادي».

يذكر ان الملك السلمان وولي عهده، محمد بن سلمان أصدرا توجيهات بمنح مشتقات نفطية لمحطات الكهرباء في الجمهورية اليمنية بقيمة (٦٠) مليون دولار شهريا لتشغيلها على مدار الساعة.

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