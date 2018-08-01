«علي محسن» يكرم العقيد الأمريكي «جونج زافج» والأخير ممتن لـ«تسهيلات النائب»

الثلاثاء 07 أغسطس-آب 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ متابعات خاصة

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كرم نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الأحمر، الثلاثاء 7 اغسطس/آب 2018م، الملحق العسكري الأمريكي لدى اليمن العقيد جونج زافج الذي تنتهي فترة عمله.

وأشاد «الأحمر» بدور «زافج» في التنسيق مع الجيش اليمني ودوره الفاعل في الفريق الأمني المنبثق عن أصدقاء اليمن، مرحبا في الوقت ذاته بالملحق العسكري الأمريكي الجديد العقيد «براد غاندي».

من جانبه، عبر العقيد جونج زافج عن سعادته بهذه «اللفتة الكريمة»، معبراً عن شكره وتقديره لما لمسه من اهتمام ودعم نائب رئيس الجمهورية وتسهيلاته خلال فترة عمله ودعمه لجهود الفريق الأمني المنبثق عن أصدقاء اليمن.

كان ذلك، خلال لقاء نائب الرئيس بالسفير الأمريكي لدى «ماثيو تولر»، بحسب وكالة «سبأ» الرسمية، التي أكدت ان الطرفين ناقشا الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سلمي وسبل تعزيز فرص الحوار بما يحقق تنفيذ المرجعيات الثلاث ودعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.

ونوه «محسن» إلى الخطوات التي تتخذها ميليشيا الحوثي الإيرانية في طريق التعنت وعرقلة السلام وتصعيدها المستمر على مختلف المدن اليمنية وإطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه الأشقاء والتهديد المستمر للملاحة الدولية والممرات المائية.

وقال: «إن قدر أبناء الشعب اليمني ومعهم الأشقاء في التحالف مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران وردع أعمال الإرهاب في مختلف المناطق اليمنية وخوض معركة مصيرية بذلوا في سبيلها الكثير من التضحيات».

وأكد نائب الرئيس بأن الشرعية والأشقاء في التحالف في «معركتهم الدفاعية العادلة يضعون نصب أعينهم الحالة الإنسانية التي يعيشها أبناء الشعب والتي تتمادى الميليشيات في مضاعفتها واستغلالها وتوظيفها لخدمة حربها العبثية».