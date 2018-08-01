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التجمع اليمني للاصلاح

قوات اماراتية تشعل «حرب» في «شبوة».. ومواجهات بينها وبين القوات الحكومية تسفر عن جرحى والوضع «متوتر»

الثلاثاء 07 أغسطس-آب 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ خاص
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أفادت مصادر محلية، الثلاثاء 7 اغسطس/آب 2018م، بأن مدينة شبوة (شرق اليمن)، تشهد توترا كبيرا، على خلفية اشتباكات مسلحة اندلعت بين القوات الحكومية وقوات «النخبة الشبوانية» المدعومة من الإمارات.

المصادر أكدت في حديث لـ«مأرب برس»، بأن «قوات النخبة الشبوانية المدعومة من الامارات أطلقت النار على طقم عسكري تابع لمحور عتق أثناء مروره من نقطة تابعة للنخبة متجها نحو وسط المدينة».

وأشارت إلى أنه «وبعد مهاجمة الطقم اندلعت اشتباكات بين الطرفين، أسفرت عن جرج جنديين من أفراد المحور»، مؤكدة ان «الوضع لا يزال متوترا وان الطرفين يقومان بالتحشيد».

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