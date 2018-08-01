قوات اماراتية تشعل «حرب» في «شبوة».. ومواجهات بينها وبين القوات الحكومية تسفر عن جرحى والوضع «متوتر» محافظ تعز يطلع على الاوضاع في مديرية ذوباب رئيس الاركان يطلع على سير العمليات العسكرية في جبهات البيضاء فتاة سعودية تطلب الزواج من ممثل تركي بطريقة لافتة بعد ثلاث سنوات.. هل استفادت مصر من قناة السويس الجديدة؟ امنية مأرب تكشف تفاصيل ما جرى في حادثة الهجوم على نقطة امنية ومقتل 17 شخصا من الطرفين شرط الحوثي مقابل «إلقاء السلاح» وخطة للحل الشامل تبدأ بالاطاحة بالرئيس هادي غوغل تطلق أندرويد الجديد قريبا من هو ابن سينا الذي تحيي غوغل ذكرى ميلاده الـ1038؟ أول تعليق لصلاح على اعتزال الحضري
أفادت مصادر محلية، الثلاثاء 7 اغسطس/آب 2018م، بأن مدينة شبوة (شرق اليمن)، تشهد توترا كبيرا، على خلفية اشتباكات مسلحة اندلعت بين القوات الحكومية وقوات «النخبة الشبوانية» المدعومة من الإمارات.
المصادر أكدت في حديث لـ«مأرب برس»، بأن «قوات النخبة الشبوانية المدعومة من الامارات أطلقت النار على طقم عسكري تابع لمحور عتق أثناء مروره من نقطة تابعة للنخبة متجها نحو وسط المدينة».
وأشارت إلى أنه «وبعد مهاجمة الطقم اندلعت اشتباكات بين الطرفين، أسفرت عن جرج جنديين من أفراد المحور»، مؤكدة ان «الوضع لا يزال متوترا وان الطرفين يقومان بالتحشيد».