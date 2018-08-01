محافظ تعز يطلع على الاوضاع في مديرية ذوباب

الثلاثاء 07 أغسطس-آب 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- سبأ

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اطلع محافظ تعز الدكتور امين محمود ،على الاوضاع التي تعيشها مديرية ذوباب في مختلف المجالات ..واستمع المحافظ خلال لقائه اليوم عضو مجلس النواب علي سالم البيضي والامين العام للمجلس المحلي لمديرية ذوباب علي عنبرة ،الى شرح موجز لمختلف قضايا المديرية وأداء المكاتب التتفيذية وكيفية تفعيل مختلف المرافق وكذا قضايا الصيادين.

وأبدى المحافظ استعداد السلطة المحلية دعم المديرية وحل قضاياها ورفد المؤسسات والمرافق العامة بالموازنات التشغيلية لاداء مهامها وتقديم الخدمات للمواطنين

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من جانب آخر اشاد محافظ تعز بدور المكونات المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني في تطبيع الحياة بالمحافظة وتبنيهم لمختلف قضايا المجتمع.

واستعرض المحافظ خلال لقائه،اليوم، الملتقى الوطني لقضية تعز ،مختلف القضايا التي تعيشها المحافظة على كافة المستويات وكذا تبادل الرؤى والافكار بشأنها..مثمنا تفاعل الملتقى مع السلطة المحلية..مؤكداً ان مخرجات مؤتمر الحوار الوطني كفيلة بحل مختلف القضايا وان المستقبل واعد ومبشر بالخير في الدولة الاتحادية.