رئيس الاركان يطلع على سير العمليات العسكرية في جبهات البيضاء

الثلاثاء 07 أغسطس-آب 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- سبأ

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أطلع رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن دكتور طاهر العقيلي على المستجدات الميدانية في جبهات البيضاء،و سير العمليات العسكرية في جبهات القتال بالمحافظة ومستوى تنفيذ الخطط العسكرية والاسناد المجتمعي الذي تقوم به قبائل البيضاء لاسناد الجيش في معركة استعادة الدولة

واكد رئيس هيئة الاركان خلال لقائه ،اليوم، بمحافظ محافظة البيضاء قائد محور البيضاء اللواء ناصر الخضر السوادي،على ضرورة تطوير العمل المؤسسي في وحدات المحور بالتوازي مع استمرار المعركة وانهاء معاناة ابناء محافظة البيضاء الأبية.



وأشاد رئيس الأركان بالانتصارات الكبيرة التي يحققها الجيش الوطني في البيضاء..مثمنا التضحيات العظيمة التي يقدمها الأبطال في سبيل استعادة الدولة وانهاء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية.

وثمن رئيس الأركان الدعم الذي يقدمه الأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

من جانبه عبر محافظ البيضاء قائد المحور عن تقديره وأبناء محافظة البيضاء لاهتمام قيادة الجيش بمعركة تحرير البيضاء.. مشيرا الى الجهود المبذولة والخطط المقبلة لاستكمال تحرير المحافظة.

حضر اللقاء رئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء الركن أحمد الولي.