فتاة سعودية تطلب الزواج من ممثل تركي بطريقة لافتة

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تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر طلب فتاة سعودية الزواج من الممثل التركي "بيركاي هاردال".
ويظهر الفيديو الذي انتشر بقوة في تركيا، حيث اختارت الفتاة طريقة جريئة وملفتة لطلب الزواج منه، وذلك عبر تغطية حائط بناية عالية في حي كاراكوي في مدينة إسطنبول التركية بصورة "هاردال" ومرفقة إياها ببعض العبارات الرومانسية.
وقالت: "أنا عاشقة لك بيركاي.. أحبك جدا. أميري صاحب الحصان الأبيض. هل تتزوجني؟ عائشة من السعودية".
وأثار تصرف الفتاة جدلا كبيرا بين المتابعين، حيث انتقدها الكثيرون على اعتبار أن هذا التطرف مبالغ به ويفتقد للحياء.