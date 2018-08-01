امنية مأرب تكشف تفاصيل ما جرى في حادثة الهجوم على نقطة امنية ومقتل 17 شخصا من الطرفين

الثلاثاء 07 أغسطس-آب 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 1433

كشفت اللجنة الامنية بمأرب (شرقي اليمن) اليوم الثلاثاء 7اغسطس /آب 2018م، ما جرى في حادثة الاعتداء على نقطة امنية ومقتل نحو 17 شخصا بينهم جنود من افراد النقطة.

ووقفت اللجنة الامنية بمحافظة مأرب في اجتماع لها اليوم برئاسة وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود وحضور وكيل الوزارة لشئون الامن والشرطة الدكتور احمد الموساي، امام حادثة الاعتداء على احدى النقاط الخاصة بالحزام الامني جنوب عاصمة المحافظة، من قبل عصابة مسلحة تستقل خمس سيارات نوع «هيلوكس».

وطبقا لبيان صدر عن اللجنة الامنية، فقد باشرت عصابة مسلحة اطلاق النار على افراد النقطة عند الساعة السابعة صباحا ما اسفر عن استشهاد خمسة من افراد الامن بينهم قائد النقطة واصابة سبعة اخرين.

واشار البيان الى ان افراد النقطة الامنية اضطروا للرد على النيران ما اسفر عن مصر 12 مسلحا واصابة سبعة اخرين وتم القاء القبض على ثلاثة منهم.

ونوه البيان الى ان اللجنة الامنية شكلت لجنة للتحقيق في الاعتداء على النقطة الامنية وابعاده برئاسة وكيل الوزارة للشئون الامن والشرطة وعضوية الاجهزة الامنية والعسكرية ذات العلاقة، وشددت على رفع الجاهزية الامنية في كافة النقاط الامنية وتعزيز الحزام الامني والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه زعزعة الامن والاستقرار.

وترحمت اللجنة الامنية على ارواح الشهداء من منتسبي الامن ودعت للجرحى بالشفاء العاجل ، مشيدة بالموقف البطولي لعناصر النقطة الامنية وتعاملهم الحازم والصارم مع الاعتداء الاثم عليهم.

وقتل خمسة جنود و17 مسلحا من الخارجين عن القانون في الهجوم على نقطة الفلج جنوب مدينة مأرب.