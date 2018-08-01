من هو ابن سينا الذي تحيي غوغل ذكرى ميلاده الـ1038؟

الثلاثاء 07 أغسطس-آب 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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احتفلت "غوغل دودل"، اليوم الثلاثاء 7 أغسطس، بالذكرى الـ1038 لميلاد العالم الفيلسوف ابن سينا.

ويعد ابن سينا الذي ولد عام 980، واحدا من الفلاسفة الأكثر تأثيرا في العالم قبل العصر الحديث، ويعرف في أوروبا باسم "Avicenna"، وهي النسخة اللاتينية لاسمه الأصلي.

- من هو ابن سينا؟

هوعلي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي ابن سينا، ولد عام 980 خلال ما يعرف الآن باسم العصر الذهبي الإسلامي، ونشأ في قرية أفشنة بالقرب من بخارى بالقرب من أوزبكستان الحالية، حيث درس العلوم وحفظ القرآن وتعلم حساب الهند، واستمر في التعلم طوال حياته، حيث أجرى دراسة مكثفة في الميتافيزيقيا (ما وراء الطبيعة) لأرسطو، عندما كان في سن المراهقة، ودرس الطب من سن 16 عاما.

- ما يعرف به ابن سينا:

كتب ابن سينا مؤلفات عديدة في عدة مجالات بلغت 131 كتابا، كان أكثرها تأثيرا في العالم كتاب "قانون الطب" (The Canon of Medicine)، وقد تمت ترجمة دراساته الرائدة إلى اللاتينية في القرن الثاني عشر، وأصبحت تلك المؤلفات النصوص السائدة المستخدمة في الدورات الطبية الأوروبية حتى القرن السابع عشر.

وكان "قانون الطب" أول عمل لتحديد الأمراض المعدية مثل السل، ووضع فيه أساسيات التشريح وطب الأطفال وأمراض النساء، ويشار إلى أن الكتاب شكل أساس الطب الغربي.

- كيف مات ابن سينا؟

خلال الحملات العسكرية، كان ابن سينا يرافق الجنود من أجل تأليف العديد من الأعمال حول هذه الحملات، لكنه خلال إحداها في عام 1037 أصيب بمغص، وعلى الرغم من محاولته تطبيق مهاراته الطبية لشفاء نفسه مما أصابه، إلا أن المرض تغلب عليه وتوفي في يونيو من العام نفسه، وهو في سن الـ58.

ويعتبر ابن سينا أحد أهم الفلاسفة في التاريخ، حيث كتب بشكل كبير حول الفلسفة الإسلامية في وقت مبكر، وعن المنطق والأخلاق وما وراء الطبيعة بما في ذلك الأطروحات المسماة "المنطق والميتافيزيقيا".

ومعظم أعماله مكتوبة باللغة العربية وبعضها بالفارسية، وتعتبر ذات أهمية لغوية حتى اليوم بفضل حقيقة أنها مكتوبة باللغة الفارسية الخالصة.