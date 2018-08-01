أول تعليق لصلاح على اعتزال الحضري

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علق نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر محمد صلاح على اعتزال حارس مرمى "الفراعنة" عصام الحضري، بنشر تغريدة عبر موقعه الرسمي في تويتر.
وكتب صلاح: "أسطورة جديدة تغادرنا من جيل ذهبي عظيم.. كل التوفيق للأسطورة الحضري في مستقبله".
وأعلن الحارس الدولي المصري المخضرم الحضري (45 عاما) اعتزال اللعب دوليا مع منتخب بلاده في بيان رسمي نشره أمس الاثنين.
وقال حارس مرمى الإسماعيلي "لكل بداية نهاية، هذه سنة الحياة، والآن بعد تفكير طويل واستخارة الله عز وجل، قررت اعتزال اللعب الدولي".
وكان الحضري شارك في صفوف منتخب مصر في مونديال روسيا 2018، حيث بات بعد خوضه المباراة الأخيرة لفريقه في دور المجموعات ضد السعودية وبعمر 45 عاما و161 يوما، أكبر لاعب سنا في تاريخ كأس العالم.