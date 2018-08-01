المليشيات تقصف منازل مواطنيين في الضالع والجيش يرد بهجوم عنيف استهدف مواقعهم

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شنت قوات الجيش الوطني اليوم الثلاثاء 7 اغسطس /آب 2018م هجوماً عنيفا بالاسلحة المتوسطة والثقيلة على مواقع المليشيات الحوثية في جبهة حمك بمحافظة الضالع (جنوبي اليمن).
وقال مراسل مأرب برس في الضالع ان الهجوم العنيف ، على مواقع المليشيات يأتي بعد قيامها بقصف قرية السحبين في منطقة العود غرب مديرية قعطبة بمحافظة الضالع .
واشار بأن القصف نجم عنه إصابة طفلة بإصابات بليغة،وتضرر عدة منازل لمواطنين.
يذكر أن المليشيات كانت قد قصفت قرى العود عدة مرات وسقط بسبب ذلك ضحايا مدنيين،فيما تدمرت عدة منازل.
ودعا المواطنون من ابناء المنطقة ، عبر مأرب برس ، الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى النزول وتقصي حجم الانتهاكات و الأضرار الناتجة جراء القصف العشوائي للمليشيات على تلك القرى.