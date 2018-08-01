اسقاط طائرة في تعز - صورة

الثلاثاء 07 أغسطس-آب 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال موقع الجيش اليمني اليوم الثلاثاء، 7 اغسطس /آب 2018م ان قوات تابعة للواء 22 ميكا، اسقطت اليوم طائرة استطلاع تابعة للمليشيا الحوثية الانقلابية في محافظة تعز (جنوب غرب اليمن).

ونقل «سبتمبر نت» عن مصدر عسكري قوله أن "قوات الجيش الوطني في اللواء 22 ميكا المتمركزة في جبل صبر أسقطت طائرة استطلاع للمليشيا الانقلابية مزودة بكاميرا .

وأضاف المصدر أن "الطائرة التي تم إسقاطها ذات لون أسود وحجمها صغير، كانت تستخدمها المليشيا الحوثية لاستكشاف مواقع قوات الجيش الوطني في القطاع السادس التابع للواء 22 ميكا".

وسبق ان اسقطت القوات الشرعية طائرات استطلاعية في عدد من المناطق اليمنية التي تشهد معارك مع الانقلابيين الحوثيين ، فيما وجهت الحكومة اليمنية اتهامات لايران بتزويد مليشياتها في اليمن بهذه النوعيات من الطائرات والاسلحة.