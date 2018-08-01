في يوم العقوبات.. ترامب يتوعد إيران

الثلاثاء 07 أغسطس-آب 2018 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- سي ان ان

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توعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إيران بـ"مستوى أعلى" من العقوبات، التي فرضتها عليها واشنطن ودخلت حيز التنفيذ، الثلاثاء، جراء الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو/ أيار الماضي.

وفي حسابه على "تويتر"، اعتبر ترامب أن "العقوبات على إيران هي الأقسى على الإطلاق، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني ستصل إلى مستوى أعلى".

وشدد ترامب على ضرورة عدم إجراء معاملات تجارية مع طهران، موضحا: "كل من يجري معاملات تجارية مع إيران لن يجري معاملات مع الولايات المتحدة".

وحدد ترامب هدفه من وراء ذلك بـ"أنا أطلب السلام العالمي، لا شيء أقل!"، حسبما جاء في حسابه على موقع "تويتر".

كان الرئيس الإيراني حسن روحاني، اعتبر أن الدعوة للحوار في ظل فرض العقوبات، "لا معنى لها"، وأشار إلى أن أمريكا كانت تراهن على أن بلاده والدول الأوروبية ستنسحب من الاتفاق النووي بعد انسحابها، وهو الأمر الذي لم يحدث، وذلك في لقاء تلفزيوني أجراه، الإثنين.

روحاني قال، بحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن التلفزيون الإيراني إن دعوة ترامب للحوار دون شروط مسبقة مع طهران هدفها إما "الاستهلاك المحلي" أو "شن حرب نفسية على الشعب الإيراني".

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن الدعوة للحوار لا معنى لها إذا تزامنت مع فرض عقوبات، وذلك في إشارة إلى بدء سريان قرار فرض العقوبات الأمريكية على طهران.