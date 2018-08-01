هل أبرم التحالف صفقات سرية مع «تنظيم القاعدة» ودفع له الاموال وما علاقة وشنطن؟

الثلاثاء 07 أغسطس-آب 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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رد التحالف العربي بقيادة السعودية ، اليوم الثلاثاء 7 اغسطس /آب 2018م على اتهامات بتعاونه مع تنظيم القاعدة وعقد صفقات سرية ، مؤكد ان كل تلك المعلومات خاطئة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي إن التحالف يخوض حرباً مع التنظيمات الإرهابية في اليمن كتنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم داعش الإرهابي والميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران التي تجمعها الإيديولوجيا المتطرفة وعدم التعايش مع الآخر.

وأضاف المالكي في تصريح صحفي(تابعه مأرب برس) إن التحالف نفّذ ولا يزال عمليات مشتركة مع الأشقاء والأصدقاء لتفكيك قدرات هذه التنظيمات من خلال العمليات الجوية - البحرية وعمليات القوات الخاصة المشتركة ضمن جهود التعاون الدولي للقضاء على الإرهاب والحفاظ على الأمن العالمي.

وتابع «تابعنا ما تم نشره اليوم بوكالة اسوشيتد برس «بعنوان حرب اليمن تربط الولايات المتحدة، الحلفاء والقاعدة"، وأن ما تم سرده من روايات واستنتاجات خاطئة، وتعبر عن الرأي الشخصي للكاتبة ولا تستند على أدلة أو حقائق مقنعة، وكان الأولى بالكاتبة تحري الدقة والمصداقية والمعايير المهنية بالتواصل مع قيادة القوات المشتركة للتحالف لاستيضاح جهود التحالف في محاربة الإرهاب وتزويدها بالمعلومات التفصيلية في هذا الجانب مع العلم أن قناة التواصل مع الكاتبة وغيرها من الإعلاميين مفتوحة.

واختتم العقيد المالكي تصريحه بالتأكيد على أن التحالف مستمر في جهوده وعملياته لمحاربة التنظيمات الإرهابية في اليمن ضمن الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب حول العالم، وسيستمر التعاون مع الأشقاء والأصدقاء والمجتمع الدولي في تبادل المعلومات وتنفيذ العمليات المشتركة بالداخل اليمني لمحاربة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، تنظيم داعش الإرهابي والميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران.

واتهم تقرير نشرته وكالة «أسوشيتد برس» أمس الاثنين، التحالف العربي بقيادة السعودية بـ«إبرام اتفاقات سرية» مع تنظيم القاعدة في اليمن.

وقالت الوكالة إن «التحالف دفع الأموال لتنظيم القاعدة مقابل خروجه وعناصره من مناطق سيطروا عليها في اليمن».

وذكرت الوكالة أن «هذه الاتفاقات تمت بعلم أمريكي وأمّنت واشنطن انسحاب بعض مسلحي القاعدة مع العتاد الذي نهبوه من بعض المدن، من بينها المكلا جنوبي اليمن».