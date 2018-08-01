برشلونة ويوفنتوس يشنان حربا من الإغراءات لضم بوغبا

الثلاثاء 07 أغسطس-آب 2018 الساعة 12 مساءً / مأرب برس-وكالات

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في التاسع من أغسطس الجاري سيجري غلق سوق الانتقالات في إنجلترا لذا فإن الساعات المقبلة ستشهد منافسة شديدة بين برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي حول ضم النجم الفرنسي بول بوغبا.



ولا يرغب بول بوغبا في التواجد داخل مانشستر يونايتد بسبب الخلافات بينه وبين المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لذا فإن خيار الخروج من أولد ترافورد هو الأقرب.



ويملك كل من برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي الكثير من الإغراءات التي يمكن تقديمها للحصول على خدمات اللاعب الفرنسي وهو ما يضع اللاعب في حيرة ولكن ما سيرجح الصفقة هو السعر المدفوع فيه.

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تفاصيل الحرب بين برشلونة ويوفنتوس للحصول على خدمات اللاعب خاصة أنه من الأسماء التي أثارت الإعجاب في مونديال روسيا.

وذكرت الصحيفة أن برشلونة يلعب بورقة رغبة اللاعب في اللعب بجوار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إضافة امتلاكة قائمة اللاعبين التي يمكنها الفوز بالكثير من الألقاء عقب سلسلة التعاقدات الأخيرة مع كل من لينغليت ومالكوم وأرثور ميلو وأرتورو فيدال.

واشارت الصحيفة أن برشلونة كان لديه النية لدفع 100 مليون يورو من أجل النجم الفرنسي أنطوان غريزمان وهو ما يمكن أن يعيد المشهد من خلال دفع هذا الرقم في نجم مانشستر يونايتد.

وفي المقابل فإن يوفنتوس لا يمانع في التخلي عن لاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش من أجل الحصول على خدمات بوغبا بدلا منه مع دفع الفارق إذا لزم الأمر خاصة أن جوزيه مورينيو يمكن أن يقبل بتلك الصفقة التبادلية

ويملك يوفنتوس الكثير من الأسلحة التي تساعد في جلب بوغبا مثل التعديلات على قوانين الضريبة التي جرت في يناير 2017 وذلك من أجل جذب رؤوس الأموال إلى إيطاليا حيث يمكن للعلامات التجارية دفع مبلغ ثابت يصل إلى 100 ألف يورو فقط وهو رقم "تافه" من أجل العمل في السوق الإيطالية والاستفادة من حقوق الصور وغيرها.

ويملك بوغبا الكثير من شركات الرعاية وإعلانات الصور ويعني ذلك أن اللاعب سيوفر الكثير من الأموال على المعلنيين وبالتالي يمكن أن يرفع ذلك من إمكانية ضمه لعلامات تجارية جديدة يمكنه الإعلان عنها عكس إسبانيا والتي ترتفع فيها نسبة الضرائب.

وأشارت الصحيفة أن كريستيانو رونالدو خرج من إسبانيا وبعدها جرى الحكم عليه بالسجن والغرامة خاصة أن الشرائح الضريبية في بلاد الماتادور مرتفعة للغاية عكس إيطاليا التي انتهجت سياسة جديدة لإنعاش اقتصادها.

وسيلعب بوغبا إلى جوار كريستيانو رونالدو وهو عامل إضافي يمنح يوفنتوس أفضلية في الحصول على خدمات اللاعب ولكن في الوقت نفسه فإن النجم الفرنسي سيبتعد عن نيران خلافاته مع جوزيه مورينيو.