مجاعة اليمنيين وقود الحرب الحوثية.. هكذا تتاجر الميليشيات بالمساعدات الانسانية الحل السياسي في اليمن أسير ارتهان ميليشيات ايران الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخاً حوثياً استهدف نجران بدء الترتيبات لمفاوضات السلام اليمنية وخلافات بين أجنحة المؤتمر الشعبي العام حول من يشارك «10 أيام قبل الزفة» فلم يروي قصة عروسين تحطمت آمالهما بسبب الحرب انهيار يومي في سعر الريال اليمني يهدد بتفاقم المأساة الإنسانية ذوو احتياجات خاصة يتحدون أوجاع الحرب في اليمن التفاصيل الكاملة لعقوبات واشنطن على طهران منحة ملكية سخية لإنعاش كهرباء اليمن وإنقاذ بالإسم..مصرع قيادي بارز للمليشيا مع عدد من عناصره بنيران الجيش في الدريهمي
اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي أمس (الإثنين) صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون باتجاه نجران (جنوب السعودية).
وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، أنه «في تمام الساعة الثامنة وتسع وعشرين دقيقة رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة (عمران) باتجاه أراضي المملكة».
وأوضح العقيد المالكي أن «الصاروخ كان باتجاه مدينة (نجران) وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات».
وأضاف المتحدث الرسمي أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران «يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرار الأممي رقم (2216)، والقرار رقم (2231) بهدف تهديد أمن السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني».