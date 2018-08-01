دراسة :الزواج قد يحميك من أمراض القلب والسكتات الدماغية

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وقام الباحثون بهذه الدراسة التي أجرتها جامعة كيلي البريطانية بالتعاون مع جامعة ماكواري الأسترالية- بتحليل نتائج 34 دراسة وفحص بيانات أكثر من مليوني شخص في عمر يتراوح بين 42 و67 عاما بأوروبا والدول الإسكندنافية وشمال أميركا والشرق الأوسط وآسيا.
وخلصت الدراسة إلى أن غير المتزوجين -سواء لم يسبق لهم الزواج أبدا أو كانوا مطلقين أو أرامل- يرتفع لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بالمتزوجين.
وما زالت هذه النتائج بحاجة إلى دراسات أخرى تثبت مدى تأثير الحياة الأسرية على الصحة.