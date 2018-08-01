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التجمع اليمني للاصلاح

منحة ملكية سخية لإنعاش كهرباء اليمن وإنقاذ "الريال "

الإثنين 06 أغسطس-آب 2018 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- عدن
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قال السفير السعودي لدى بلادنا محمد سعيد آل جابر، إن توجيهات ‏أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك ‎سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء "بمنح مشتقات نفطية لمحطات الكهرباء في الجمهورية اليمنية بقيمة (٦٠) مليون دولار شهريا لتشغيلها على مدار الساعة".

وأشار في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه الشخصي في تويتر، إلى أن "منحة ‎المشتقات النفطية ستساهم بشكل كبير في تحسين الوضع الاقتصادي في اليمن وتعزز وتحسن ‎سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الصعبة لتحسين مستوى المعيشة ولرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق بسبب ممارسات الميليشيات الحوثية الموالية لإيران".

 
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