بالإسم..مصرع قيادي بارز للمليشيا مع عدد من عناصره بنيران الجيش في الدريهمي

الإثنين 06 أغسطس-آب 2018 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- متابعات

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قُتل أحد قيادات مليشيا الحوثي الإنقلابية الميدانية مع عدد من مرافقيه في معارك عنيفة مع قوات الجيش الوطني في جبهة الساحل الغربي، جنوبي محافظة الحديدة، غربي البلاد.

وذكر موقع "سبتمبر نت" التابع للقوات المسلحة اليمنية عن مصادر ميدانية ان قيادي حوثي لقي مصرعه مع عدد من مرافقيه برصاص قوات الجيش الوطني في معارك ضارية دارت في مديرية الدريهمي.

المصادر ذكرت ان القيادي الميداني للمليشيا الحوثية المدعو "مالك علي أحمد" والمكنى "أبو هاجرة" لقي مصرعه مع سبعة من عناصره أثناء هجوم لقوات الجيش الوطني على مواقع المليشيا الحوثية في مركز المديرية.

وأوضحت المصادر ان جثة القيادي الحوثي المكنى "أبو هاجرة" نقلت مع جثث عناصره فجر اليوم إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الكويت، بالعاصمة صنعاء.