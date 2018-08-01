مدفعية الجيش تدك مواقع المليشيا في جبهات متفرقة

الإثنين 06 أغسطس-آب 2018 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- متابعات

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قصفت مدفعية المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء(وسط اليمن)، اليوم الإثنين 6أغسطس/آب2018م، مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية الملاجم.

وأفاد موقع الجيش ان المقاومة الشعبية في مديرية الملاجم، دكت مواقع وتجمعات متفرقة للمليشيا الحوثية في جبل ظهر البياض، بمنطقة فضحة.

وبحسب المصدر فإن الضربات مدفعية المقاومة الشعبية حققت هدفها بدقة عالية، وأدت إلى نسف وتدمير أحد مواقع المليشيا الحوثية.

في غضون ذلك قصفت مدفعية الجيش الوطني، اليوم الإثنين، مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة المشجح بمحافظة مأرب.