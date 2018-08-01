مدفعية الجيش تدك مواقع المليشيا في جبهات متفرقة محافظ تعز يتخذ خطوات حاسمة لإستكمال تحرير المحافظة من المليشيات مأرب.. مكتب التربية يعلن نتائج الشهادة الأساسية بنسبة نجاح 80% " الدريهمي" معارك عنيفة وضربات موجعة تكسر رقاب فلول الانقلاب الفريق علي محسن : نخوض حربا دفاعية ولدينا معضلة اساسية عرض «معاناة صحافيي اليمن» ضمن سلسلة لقاءات عقدت ببيروت قوات الجيش تحبط محاولات المليشيا المستميتة للتقدم غربي تعز عاجل : صدور قرارات جمهورية جديدة محافظة تعز يلتقي بممثلي الجرحى المعتصمين ويوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشان علاجهم موقف حازم لمجلس وزراء الداخلية العرب بشأن التدخل الكندي في الشؤون السعودية
اقر اجتماع برئاسة محافظ تعز الدكتور أمين محمود تشكيل ثلاث لجان تتولى عملية الإشراف والاعداد والتحضير لاستكمال عملية تحرير المحافظة من ميليشيا االحوثي الانقلابية.
بحيث يرأس اللجنة الاشرافية وكيل المحافظة لشئون الدفاع والأمن اللواء عبد الكريم الصبري فيما يراس اللجنة العسكرية قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل وعضوية عدد من قادة الألوية العسكرية.
فيما يرأس لجنة الإسناد الشعبي عارف جامل و تضم في عضويتها وكلاء المحافظة وقيادات الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات الجماهيرية.
ووجه المحافظ اللجان المشكلة ببدء تنفيذ المهام الموكلة اليها وموافاته بتقارير الانجاز بشكل منتظم .