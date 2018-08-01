مدفعية الجيش تدك مواقع المليشيا في جبهات متفرقة محافظ تعز يتخذ خطوات حاسمة لإستكمال تحرير المحافظة من المليشيات مأرب.. مكتب التربية يعلن نتائج الشهادة الأساسية بنسبة نجاح 80% " الدريهمي" معارك عنيفة وضربات موجعة تكسر رقاب فلول الانقلاب الفريق علي محسن : نخوض حربا دفاعية ولدينا معضلة اساسية عرض «معاناة صحافيي اليمن» ضمن سلسلة لقاءات عقدت ببيروت قوات الجيش تحبط محاولات المليشيا المستميتة للتقدم غربي تعز عاجل : صدور قرارات جمهورية جديدة محافظة تعز يلتقي بممثلي الجرحى المعتصمين ويوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشان علاجهم موقف حازم لمجلس وزراء الداخلية العرب بشأن التدخل الكندي في الشؤون السعودية
أعلن مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب، اليوم الإثنين 6أغسطس/آب 2018م، نتائج الشهادة الاساسية العامة للعام الدراسي 2017م / 2018م.
وبلغت نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الأساسية 71ر80 في المائة حسب ما أوضح مكتب التربية والتعليم في المحافظة.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمكتب التربية بحضور وكيل المحافظة علي الفاطمي أعلن مدير عام مكتب التربية الدكتور علي العباب ومدير الاختبارات عبدالله شداد ان عدد المتقدمين للاختبار بلغوا 4684 طالبا نجح منهم 3234 طالبا ورسب 773 طالبا.
واشارا الى ان 1206 طلاب من اجمالي المتقدمين هم من الطلاب النازحين، وتم حجب نتيجة 421 طالبا نتيجة عدم استيفاء وثائقهم واغلبهم من النازحين.