مأرب.. مكتب التربية يعلن نتائج الشهادة الأساسية بنسبة نجاح 80%

الإثنين 06 أغسطس-آب 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- متابعات

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أعلن مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب، اليوم الإثنين 6أغسطس/آب 2018م، نتائج الشهادة الاساسية العامة للعام الدراسي 2017م / 2018م.

وبلغت نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الأساسية 71ر80 في المائة حسب ما أوضح مكتب التربية والتعليم في المحافظة.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمكتب التربية بحضور وكيل المحافظة علي الفاطمي أعلن مدير عام مكتب التربية الدكتور علي العباب ومدير الاختبارات عبدالله شداد ان عدد المتقدمين للاختبار بلغوا 4684 طالبا نجح منهم 3234 طالبا ورسب 773 طالبا.

واشارا الى ان 1206 طلاب من اجمالي المتقدمين هم من الطلاب النازحين، وتم حجب نتيجة 421 طالبا نتيجة عدم استيفاء وثائقهم واغلبهم من النازحين.