" الدريهمي" معارك عنيفة وضربات موجعة تكسر رقاب فلول الانقلاب

الإثنين 06 أغسطس-آب 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص

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تواصل القوات المشتركة وألوية العمالقة وكتائب المقاومة التهامية تضييق الخناق على فلول مليشيات الإنقلاب الحوثية المتمركزة بأوساط المدنيين بمركز مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة.

وقالت مصادر عسكرية خاصة مساء اليوم في تصريح خاص لـ "مأرب برس" بأن العمليات العسكرية التي تنفذتها قوات الجيش لتطهير مركز مدينة الدريهمي من مليشيات الانقلاب مستمرة وبضراوة حتى اللحظة ومن عده جهات لمركز المدينة منها الغربية والشرقية والشمالية وبإسناد ودعم كثيف من سلاح الجو لقوات التحالف العربي .

وأوضحت المصادر على أن المليشيات المتمرده تتلقى ضربات موجعة وسط تقدم متسارع لقوات ألوية العمالقة .

وأضافت المصادر على أن القوات المشتركة قد تمكنت في عملياتها المستمرة منذ أيام حتى اليوم بتطهير مناطق واسعة من أجزاء المدينة، ولن يتبقى إلا الشي اليسير حتى الوصول إلى مركز المدينة ... مضيفهً على أن قوات العمالقة قد تمكنت من أسر العديد من عناصر المليشيات التي كانت تتمركز في المدينة.. إضافة إلى سقوط عددا من القتلى والجرحى منهم قيادات ميدانية بارزة كا الصريع أبو جهاد أحد القيادات الميدانية بمحافظة عمران .



خبراء عسكريون تحدثوا "لمأرب برس" على أن إستعادة مركز مدينة الدريهمي من قبضة المليشيات سيمنح القوات المشتركة وألوية العمالقة قدرة السيطرة التامه على خطوط الإمداد الهامة و التي تمثل إحدى الشرايين الرئيسية في إمداد المليشيات بالمقاتلين والأسلحة والعتاد التي تتدفق من مناطق سيطرتها صنعاء ،وإب، وذمار ، وهذا مايدفع بعجلة الحسم العسكري وعلى طول الشريط الساحلي بأقرب وقت وأقل خسائر