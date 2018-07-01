الفريق علي محسن : نخوض حربا دفاعية ولدينا معضلة اساسية

الإثنين 06 أغسطس-آب 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال نائب الرئيس اليمني ،الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الاثنين 6اغسطس/آب 2018م ، ان القيادة السياسية بقيادة الرئيس هادي ، حريصة على إحلال السلام الدائم المستند إلى المرجعيات الثلاث.

واكد الاحمر دعم الشرعية للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي مارتن غريفيث بما يحقق تنفيذ القرار الاممي ٢٢١٦ ويؤدي إلى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.

واطلع خلال لقائه اليوم وزير الخارجية خالد اليماني على الجهود الدبلوماسية المبذولة من قبل قيادة الوزارة والبعثات الدبلوماسية اليمنية في إيصال صوت الشرعية والمواطن اليمني وحشد الرؤى والتوجهات بما يخدم قضية اليمن واليمنيين.

واشاد بجهود الوزير والدور الدبلوماسي الذي كان له أثراً ملموساً في تأييد الشرعية وإيضاح الصورة الحقيقية للقضية اليمنية.

واشار نائب رئيس الجمهورية بأن «معضلتنا الأساسية» تتمثل في انقلاب جماعة الحوثي المدعومة من إيران على مؤسسات الدولة وإرادة اليمنيين وما ترتب على هذا الانقلاب من تداعيات كبيرة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية علاوة على التهديد الذي يهدد الأشقاء والملاحة الدولية والممرات المائية والأمن والسلم الدوليين.

ونوه إلى أن المعركة التي يخوضها اليمنيون اليوم بدعم الأشقاء في التحالف هي حرب دفاعية اقتضتها ضرورة الموقف ومستوى التهديد الذي تشكله جماعة الحوثي على مرجعيات اليمنيين وأمن اليمن والمنطقة.

من جانبه أطلع وزير الخارجية نائب الرئيس على الجهود المبذولة في تحسين أداء البعثات الدبلوماسية وترتيب أداء الوزارة بشكل عام، معبراً عن تقديره وشكره لاهتمام نائب رئيس الجمهورية.