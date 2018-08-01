عرض «معاناة صحافيي اليمن» ضمن سلسلة لقاءات عقدت ببيروت

الإثنين 06 أغسطس-آب 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-متابعات

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عُقدت خلال الأيام الماضية سلسلة من اللقاءات في العاصمة اللبنانية "بيروت" عرضت فيها ماساة الصحافيين المختطفين في سجون الحوثيين ووضع الصحافيين والصحافة في اليمن بشكل عام.

وعُقدت جلسة في مؤتمر التبادل المعرفي الذي نظمه مركز صنعاء، في شهر يوليو تحدث فيها الصحافي الحقوقي - وشقيق المختطف توفيق المنصوري - عبدالله المنصوري عن معاناة أسر الصحافيين المختطفين في سجون الحوثي، بحضور أكثر من ٣٥ دبلوماسي ومسؤولين دوليين ومن المجتمع الدولي، في جلسة خصصها المؤتمر للسماع لنموذج من انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن حاليا.

كما التقى المنصوري فريق لجنة الخبراء الذي شكلها الأمين العام للامم المتحدة للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال الحرب وتسلم الفريق تقرير مفصل عن انتهاكات حقوق الانسان وبالاخص حرية التعبير في اليمن منذ العام ٢٠١٤.

كما استمع عدداً من الصحفيين والحقوقيين الدوليين من كبريات الصحف الدولية ومنظمات حقوق الانسان الى جلسة جانبية خصصت للملف ذاته والدفع تجاه تبني قضية الصحافيين المختطفين في المنابر والصحف الدولية والضغط نحو اطلاقهم .

الجدير ذكره أن الصحافة اليمنية تعيش واحدة من أكثر فتراتها سوداوية في التاريخ ، إذ لا يزال خمسة عشر صحفياً مختطفين لدى جماعة الحوثي منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأُغلقت كبريات الصحف المستقلة قسرا أو بإرادتها مع تضائل حرية الصحافة في اليمن وقُتل واُعتقل وفر ولجأ العشرات من الصحافيين من البلاد خلال الثلاثة الأعوام الماضية.