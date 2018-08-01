عرض «معاناة صحافيي اليمن» ضمن سلسلة لقاءات عقدت ببيروت قوات الجيش تحبط محاولات المليشيا المستميتة للتقدم غربي تعز عاجل : صدور قرارات جمهورية جديدة محافظة تعز يلتقي بممثلي الجرحى المعتصمين ويوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشان علاجهم موقف حازم لمجلس وزراء الداخلية العرب بشأن التدخل الكندي في الشؤون السعودية رئيس الجمهورية يبعث برقية عزاء في وفاة هذا الضابط الرفيع احتجاجات غاضبة امام قصر الرئيس هادي في «المعاشيق» وهذه مطالبهم السعودية تصعد مع كندا وتوقف الابتعاث قيادة محافظة الجوف برئاسة العكيمي في مكتب الوزير الميسري ووعود من الداخلية بتقديم الدعم تحقيق دولي محايد في «مجزرة الحديدة» ومحاسبة المتسببين - الحوثيون متورطون في ذبح «عشرات المدنيين»
صدت قوات الجيش الوطني، اليوم الإثنين 5أغسطس/آب2018م، هجمات شنتها مليشيا الحوثي الانقلابية على مواقع متفرقة في مديرية مقبنة.
وذكر موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت" أن معارك ضارية دارت بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الحوثية في جبهات متفرقة من مديرية مقبنة.
وبحسب ما ذكر الموقع فان المعارك تركزت منطقة الميدان، بعزلة العبدلة، عقب محاولة المليشيا شن هجومين منفصلين تصدت لهما قوات الجيش الوطني واجبرتها على التراجع والفرار.
في غضون ذلك صدت قوات الجيش الوطني هجوم مماثل للمليشيا الحوثية على في جبل العويد، ومنطقة جواعة بعد أن حاولت المليشيا الحوثية التقدم من الاتجاه الغربي لجبل العويد، والقرى المتاخمة لجواعة، من الجهة الشرقية.