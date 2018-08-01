قوات الجيش تحبط محاولات المليشيا المستميتة للتقدم غربي تعز

الإثنين 06 أغسطس-آب 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- متابعات

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صدت قوات الجيش الوطني، اليوم الإثنين 5أغسطس/آب2018م، هجمات شنتها مليشيا الحوثي الانقلابية على مواقع متفرقة في مديرية مقبنة.

وذكر موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت" أن معارك ضارية دارت بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الحوثية في جبهات متفرقة من مديرية مقبنة.

وبحسب ما ذكر الموقع فان المعارك تركزت منطقة الميدان، بعزلة العبدلة، عقب محاولة المليشيا شن هجومين منفصلين تصدت لهما قوات الجيش الوطني واجبرتها على التراجع والفرار.

في غضون ذلك صدت قوات الجيش الوطني هجوم مماثل للمليشيا الحوثية على في جبل العويد، ومنطقة جواعة بعد أن حاولت المليشيا الحوثية التقدم من الاتجاه الغربي لجبل العويد، والقرى المتاخمة لجواعة، من الجهة الشرقية.