آخر الاخبار

عرض «معاناة صحافيي اليمن» ضمن سلسلة لقاءات عقدت ببيروت قوات الجيش تحبط محاولات المليشيا المستميتة للتقدم غربي تعز عاجل : صدور قرارات جمهورية جديدة محافظة تعز يلتقي بممثلي الجرحى المعتصمين ويوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشان علاجهم موقف حازم لمجلس وزراء الداخلية العرب بشأن التدخل الكندي في الشؤون السعودية رئيس الجمهورية يبعث برقية عزاء في وفاة هذا الضابط الرفيع احتجاجات غاضبة امام قصر الرئيس هادي في «المعاشيق» وهذه مطالبهم السعودية تصعد مع كندا وتوقف الابتعاث قيادة محافظة الجوف برئاسة العكيمي في مكتب الوزير الميسري ووعود من الداخلية بتقديم الدعم تحقيق دولي محايد في «مجزرة الحديدة» ومحاسبة المتسببين - الحوثيون متورطون في ذبح «عشرات المدنيين»

التجمع اليمني للاصلاح

عاجل : صدور قرارات جمهورية جديدة

الإثنين 06 أغسطس-آب 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- سبأ
عدد القراءات 2137

صدر اليوم الإثنين،6 اغسطس /آب 2018م قرار رئيس الجمهورية رقم (١٥٣) لسنة 2018م قضت المادة الأولى بتعيين العميد خالد صالح الجماعي قائدا للواء ٧٢ مشاة. 

كما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (١٥٤) لسنة 2018م قضت المادة الأولى بتعيين العقيد الركن أحمد علي حسن البريهي قائدا للواء ١٣٩ ويرقى الرتبة عميد.

وقضت المادة الثانية من هذين القرارين العمل بهما من تاريخ صدورهما وينشرا في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.

إقراء أيضاً
قوات الجيش تحبط محاولات المليشيا المستميتة للتقدم غربي تعز
محافظة تعز يلتقي بممثلي الجرحى المعتصمين ويوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشان علاج
رئيس الجمهورية يبعث برقية عزاء في وفاة هذا الضابط الرفيع
احتجاجات غاضبة امام قصر الرئيس هادي في «المعاشيق» وهذه مطالبهم
قيادة محافظة الجوف برئاسة العكيمي في مكتب الوزير الميسري ووعود من الداخلية بتقديم
تحقيق دولي محايد في «مجزرة الحديدة» ومحاسبة المتسببين - الحوثيون متورطون في ذبح
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2018 مأرب برس