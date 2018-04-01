عاجل : صدور قرارات جمهورية جديدة

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صدر اليوم الإثنين،6 اغسطس /آب 2018م قرار رئيس الجمهورية رقم (١٥٣) لسنة 2018م قضت المادة الأولى بتعيين العميد خالد صالح الجماعي قائدا للواء ٧٢ مشاة.
كما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (١٥٤) لسنة 2018م قضت المادة الأولى بتعيين العقيد الركن أحمد علي حسن البريهي قائدا للواء ١٣٩ ويرقى الرتبة عميد.
وقضت المادة الثانية من هذين القرارين العمل بهما من تاريخ صدورهما وينشرا في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.