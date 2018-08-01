عرض «معاناة صحافيي اليمن» ضمن سلسلة لقاءات عقدت ببيروت قوات الجيش تحبط محاولات المليشيا المستميتة للتقدم غربي تعز عاجل : صدور قرارات جمهورية جديدة محافظة تعز يلتقي بممثلي الجرحى المعتصمين ويوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشان علاجهم موقف حازم لمجلس وزراء الداخلية العرب بشأن التدخل الكندي في الشؤون السعودية رئيس الجمهورية يبعث برقية عزاء في وفاة هذا الضابط الرفيع احتجاجات غاضبة امام قصر الرئيس هادي في «المعاشيق» وهذه مطالبهم السعودية تصعد مع كندا وتوقف الابتعاث قيادة محافظة الجوف برئاسة العكيمي في مكتب الوزير الميسري ووعود من الداخلية بتقديم الدعم تحقيق دولي محايد في «مجزرة الحديدة» ومحاسبة المتسببين - الحوثيون متورطون في ذبح «عشرات المدنيين»
شكل محافظ تعز الدكتور أمين محمود اليوم لجنة برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي للتحقيق في المخالفات والتجاوزات التي طرحها ممثلو الجرحى المعتصمين .
جاء ذلك خلال لقائه اليوم بممثلي الجرحى المعتصمين للاطلاع على مطالبهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بشان علاجهم.
وأكد المحافظ ان قضية الجرحى قضية الجميع ولا يمكن التفريط او التساهل فيها وان السلطة المحلية تبذل كل الجهود مع الحكومة لاستكمال علاجهم ورعايتهم وان ابوب المحافظة مفتوحة لهم في اي وقت وعلى استعداد لسماع شكواهم والتعامل معها بجدية.
وثمن عاليا تضحياتهم وبطولاتهم التي سطروها في مختلف الجبهات وهم يدافعون عن العرض والارض .