محافظة تعز يلتقي بممثلي الجرحى المعتصمين ويوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشان علاجهم

الإثنين 06 أغسطس-آب 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- سبأ

عدد القراءات 308

شكل محافظ تعز الدكتور أمين محمود اليوم لجنة برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي للتحقيق في المخالفات والتجاوزات التي طرحها ممثلو الجرحى المعتصمين .

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بممثلي الجرحى المعتصمين للاطلاع على مطالبهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بشان علاجهم.

وأكد المحافظ ان قضية الجرحى قضية الجميع ولا يمكن التفريط او التساهل فيها وان السلطة المحلية تبذل كل الجهود مع الحكومة لاستكمال علاجهم ورعايتهم وان ابوب المحافظة مفتوحة لهم في اي وقت وعلى استعداد لسماع شكواهم والتعامل معها بجدية.

وثمن عاليا تضحياتهم وبطولاتهم التي سطروها في مختلف الجبهات وهم يدافعون عن العرض والارض .