موقف حازم لمجلس وزراء الداخلية العرب بشأن التدخل الكندي في الشؤون السعودية

الإثنين 06 أغسطس-آب 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- متابعات

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دانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، اليوم الاثنين، ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية وسفارة كندا بالرياض تجاه المملكة العربية السعودية، واعتبرته تدخلا سافراً في الشؤون الداخلية للمملكة ودعوة إلى الإفلات من القانون.

وأعربت الأمانة العامة عن تضامنها الكامل مع السعودية في الإجراءات التي تتخذها لضمان السلم الاجتماعي ومواجهة الجريمة، وحرصها الدائم على أن يتم ذلك في احترام تام لحقوق الإنسان وكرامته.

وثمنت الأمانة العامة عالياً جهود المملكة في تدعيم حقوق الإنسان في المنطقة والعالم، وعملها الدؤوب من أجل تعزيز السلم والأمن الدوليين، معربة عن تقديرها البالغ للإجراءات البناءة التي تتخذها للقيام بمسؤوليتها في الحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها وخدمة القضايا العربية والدولية العادلة.