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التجمع اليمني للاصلاح

رئيس الجمهورية يبعث برقية عزاء في وفاة هذا الضابط الرفيع

الإثنين 06 أغسطس-آب 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-عدن
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بعث فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة في وفاة مدير مركز القيادة والسيطرة العقيد الركن فارس احمد الذيباني الذي انتقل الى جوار ربه يوم امس اثر حادث مروري مؤلم وهو في طريقه لاداء فريضة الحج.

وعبر فخامة الرئيس عن بالغ الحزن والمواساة الى والد الفقيد وابنائه واخوانه .. مبتهلا للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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