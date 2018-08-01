احتجاجات غاضبة امام قصر الرئيس هادي في «المعاشيق» وهذه مطالبهم

الإثنين 06 أغسطس-آب 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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اقامت اللجنة المنظمة لحملة #عامان_على_الغدر_بمشايخ_البيضاء صباح اليوم الاثنين 6 اغسطس /آب 2018، أمام قصر الرئيس هادي في المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن) وقفة احتجاجية.

وصدر عن الوقفة التي حضرها عدد من مشائخ ووجهاء وابناء محافظة البيضاء ومحافظات اخرى، بيان وصل مأرب برس رفع الى الرئيس عدة مطالب .

وأشار البيان إلى أن هذه الوقفة تاتي ضمن فعاليات وانشطة الذكرى الثانية لجريمة الغدر الأبشع في تاريخ محافظة البيضاء والتي تمثلت بقيام المليشيات الحوثية بالغدر باربعة من مشايخ قبيلة ال عمر -مديرية ذي ناعم وهم الشيخ محمد احمد محمد العمري ، والشيخ صالح سالم بنه العمري، والشيخ احمد صالح احمد العمري، ونجله الشيخ صالح احمد صالح العمري من خلال اعدامهم ورميهم في احد مجري السيل إلا أن الله ابى فضحهم بعد أن عثر أحد رعيان على الجثث الاربع وعليها اثار الرصاص بحسب البيان .

وطالب المحتجون الرئيس والحكومة برعاية اسر الشهداء والعمل على سرعة تحرير المناطق التي لا زالت تقع تحت سيطرة الحوثيين وتوفير الامكانيات الازمه لعملية التحرير ،والاسراع بدمج المقاومة الشعبية ، ضمن وحدات الجيش والامن وصرف رواتبهم بصورة مستمره ودعمهم بالدعم الكافي وعلاج الجرحى وتسفير من يحتاج العلاج بالخارج ورعاية اسرهم.

كما طالب المحتجون بإخراج وعود دولة رئيس الوزراء الى حيز التنفيذ ، وتمكين ابناء محافظة البيضاء في مختلف المواقع المدنية والعسكرية والعمل على ايقاف مسلسل الاقصاء والتهميش المستمر.

ورفعت خلال الوقفة عدد من الشعارات واللافتات لمطالب الحملة ، كما ألقيت في الوقفة عدد من الكلمات والفقرات الأخرى .

نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى :

«ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما »

ضمن فعاليات وانشطة الذكرى الثانيه لجريمة الغدر الابشع في تاريخ محافظة البيضاء والتي تمثلت بقيام المليشيات الحوثيه بالغدر باربعة من مشايخ قبيلة ال عمر -مديرية ذي ناعم: وهم الشيخ محمد احمد محمد العمري، والشيخ صالح سالم بنه العمري، والشيخ احمد صالح احمد العمري ، ونجله الشيخ صالح احمد صالح العمري، من خلال اعدامهم ورميهم في احد مجري السيل،تقام هذه الوقفه لعدد من مشايخ ووجهاءوابناء البيضاء وفي مقدمتهم اقارب الشهداء واولياء الدم اليوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٨/٦م أمام قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن

واننا في هذه الوقفة الاحتجاجية نطالب الحكومة ومؤسساتها بالاتي :

1-رعاية أسر الشهداء .

2- العمل على سرعة تحرير المناطق التي لا زالت تقع تحت سيطرة الحوثيين وتوفير الامكانيات الازمه لعملية التحرير.

3- الإسراع بدمج أبطال المقاومه الشعبيه ضمن وحدات الجيش والأمن وصرف رواتبهم بصورة مستمره ودعمهم بالدعم الكافي.

4- علاج الجرحى وتسفير من يحتاج العلاج بالخارج ورعاية اسرهم

5- إخراج وعود دولة رئيس الوزراء الى حيز التنفيذ

6-تمكين أبناء محافظة البيضاء في مختلف المواقع المدنية والعسكرية والعمل على إيقاف مسلسل الاقصاء والتهميش المستمر .

صادر عن الوقفة الإحتجاجية لحملة الذكرى الثانية لجريمة الغدر بمشايخ البيضاء

عدن - الإثنين ٢٠١٨/٨/٦م