السعودية تصعد مع كندا وتوقف الابتعاث

الإثنين 06 أغسطس-آب 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت السعودية، الاثنين 6 اغسطس /آب 2018م، إيقاف التدريب والابتعاث والزمالة إلى كندا، ونقل المبتعثين إلى دول أخرى.

جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الخارجية #السعودية، أمس الأحد، استدعاء سفيرها في كندا للتشاور، واعتبرت سفير كندا لديها شخصا غير مرغوب فيه وأمهلته 24 ساعة للمغادرة.

وقررت السعودية تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى.

وقالت الرياض إن ما صدر عن كندا حول "نشطاء مجتمع مدني" موقف سلبي ومجاف للحقيقة.