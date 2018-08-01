قيادة محافظة الجوف برئاسة العكيمي في مكتب الوزير الميسري ووعود من الداخلية بتقديم الدعم

الإثنين 06 أغسطس-آب 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- عدن

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وعد وزير الداخلية اليوم الاثنين 6 اغسطس /آب 2018م بتقديم الدعم اللازم لإدارة أمن محافظة الجوف(شمال شرق اليمن) لتطبيع الأوضاع الأمنية في المناطق المحررة وفرض السيطرة بما يضمن تحقيق الاستقرار والسكينة العامة .

وأشاد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد الميسري ،اليوم بالأدوار البطولية الشجاعة التي يسطرها أبناء محافظة الجوف في مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية المسنودة من إيران وخوضهم المعارك في كافة جبهات القتال وتحقيق النصر تلو الآخر وتقديمهم تضحيات جسام في سبيل القضاء على الانقلاب وعودة الشرعية .

وعقد الميسري لقاءا الاثنين في عدن (جنوبي اليمن) بمحافظ الجوف أمين العكيمي ومدير شرطة المحافظة العميد ركن سليم السياغي ، والذين أطلعا وزير الداخلية عن آخر مستجدات الوضع العسكري والأمني في المناطق المحررة في الجوف.

ونوه وزير الداخلية بجهود قيادة محافظة الجوف وأبطال الجيش الوطني والمقاومة في المحافظة الذين جسدوا أروع ملاحم الاستبسال والفداء في مواجهة المشاريع الظلامية التي يسعى الانقلابيون إلى استعادتها خدمة لمطامح وخطط إيران التي جندت الميليشيا الخارجة عن النظام والقانون لتنفيذ مراميها ومخططاتها في اليمن .

وأكد أن وزارة الداخلية ستقدم الدعم اللازم لإدارة أمن الجوف لتطبيع الأوضاع الأمنية في المناطق المحررة وفرض السيطرة بما يضمن تحقيق الاستقرار والسكينة العامة .

كما أكد الميسري أن الميليشيا الانقلابية تعيش أسوأ حالاتها وتتقهقر قواتها في كل الجبهات وأن المعارك التي يخوضها الجيش الوطني وأبطال المقاومة الشعبية وكل الشرفاء في الوطن ستستمر حتى تحقيق النصر وتخليص الجوف وكل محافظات الوطن من سيطرة المتمردين الانقلابيين.