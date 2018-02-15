آخر الاخبار

جنون السيلفي.. 17 مليون جراحة تجميل العام الماضي   قيمة الريال تهبط الى مستويات قياسية وغير مسبوقة والمواد الاساسية ترتفع «اليكم اسعار الصرف» جنيف 3 اليمني: هل يصنع غريفيث ما عجز عنه سلفه؟ أكثر من 80 قتيلا جراء زلزال بإندونيسيا الحكومة اليمنية تهاجم الإتحاد الأوروبي وتتهمه بالسعي لتبرئة الحوثيين اختلاق «الاعتداءات الجنسية»... سلاح حوثي جديد للتحشيد ازدواجية المجتمع الدولي في اليمن.. هل يسعى الاتحاد الأوروبي لشرعنة انتهاكات الحوثيين؟   نساء اليمن - صناعة الفن في زمن الحرب السعودية تمهل سفير كندا 24 ساعة للمغادرة وتستدعي سفيرها للتشاور .. ماهي الأسباب ؟ مأرب تنتصر للريال اليمني.. إغلاق 26 محل صرافة غير مرخص وإحالة ملاكها للقضاء

التجمع اليمني للاصلاح

قيمة الريال تهبط الى مستويات قياسية وغير مسبوقة والمواد الاساسية ترتفع «اليكم اسعار الصرف»

الإثنين 06 أغسطس-آب 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص
عدد القراءات 781

تواصل أسعار العملة المحلية هبوطها الحاد والمخيف اليوم الاثنين 6اغسطس/آب 2018م،امام العملات الاجنبية.

ولم تفلح اجراءات البنك المركزي في العاصمة عدن في الحفاظ على استقرار العملة واعادة اسعار الصرف الى ما كانت عليه قبل اسابيع ولو بشكل نسبي.

وشكا مواطنون وتجار (تجزئة وجملة) عبر مأرب برس من ارتفاع جنوني في اسعار المواد الاساسية واختفاء بعضها من السوق.

وقالوا ان «هبوط قيمة الريال اليمني وارتفاع الدولار تسبب في ارتفاع مواد الغذاء والبناء وغيرها ، اضافة الى الاحتكار وفرض مزيدا من الضرائب والجمارك».

فيما يلي اسعار بيع وشراء العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني/

شراء : 

السعودي :145

الدولار : 545

الدرهم :147

الاسترليني :660

بيع :

السعودي : 148

الدولار : 555

الدرهم : .149

الاسترليني : 680

إقراء أيضاً
جنيف 3 اليمني: هل يصنع غريفيث ما عجز عنه سلفه؟
الحكومة اليمنية تهاجم الإتحاد الأوروبي وتتهمه بالسعي لتبرئة الحوثيين
اختلاق «الاعتداءات الجنسية»... سلاح حوثي جديد للتحشيد
ازدواجية المجتمع الدولي في اليمن.. هل يسعى الاتحاد الأوروبي لشرعنة انتهاكات الحو
نساء اليمن - صناعة الفن في زمن الحرب
مأرب تنتصر للريال اليمني.. إغلاق 26 محل صرافة غير مرخص وإحالة ملاكها للقضاء
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2018 مأرب برس