قيمة الريال تهبط الى مستويات قياسية وغير مسبوقة والمواد الاساسية ترتفع «اليكم اسعار الصرف»

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تواصل أسعار العملة المحلية هبوطها الحاد والمخيف اليوم الاثنين 6اغسطس/آب 2018م،امام العملات الاجنبية.
ولم تفلح اجراءات البنك المركزي في العاصمة عدن في الحفاظ على استقرار العملة واعادة اسعار الصرف الى ما كانت عليه قبل اسابيع ولو بشكل نسبي.
وشكا مواطنون وتجار (تجزئة وجملة) عبر مأرب برس من ارتفاع جنوني في اسعار المواد الاساسية واختفاء بعضها من السوق.
وقالوا ان «هبوط قيمة الريال اليمني وارتفاع الدولار تسبب في ارتفاع مواد الغذاء والبناء وغيرها ، اضافة الى الاحتكار وفرض مزيدا من الضرائب والجمارك».
فيما يلي اسعار بيع وشراء العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني/
شراء :
السعودي :145
الدولار : 545
الدرهم :147
الاسترليني :660
بيع :
السعودي : 148
الدولار : 555
الدرهم : .149
الاسترليني : 680