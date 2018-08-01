مأرب تنتصر للريال اليمني.. إغلاق 26 محل صرافة غير مرخص وإحالة ملاكها للقضاء

الإثنين 06 أغسطس-آب 2018 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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اغلق ،يوم أمس الأحد، بمحافظة مأرب 26 محل صرافة تعمل بغير ترخيص وذلك بناءاً على قرار البنك المركزي اليمني ضمن الاجراءات التي اتخذها لمواجهة تدهور العملة المحلية امام العملات الصعبة.

حيث جرت عملية الاغلاق لمحلات الصرافة من قبل لجنة مشكلة من مختلف الجهات ذات العلاقة برئاسة وكيل نيابة مأرب نبيل الاديمي، وختمها بالشمع الاحمر وعمل محاضر ضبط قضائية طبقا للشرع والقانون لاستكمال الاجراءات القانونية تجاه المخالفين من قبل القضاء.

وتتزامن هذه الحملة في محافظة مأرب مع حملات مشابهة في جميع المحافظات المحررة بعد الانهيار الاخير للريال اليمني ما تسبب في ارتفاع جنوني في اسعار كافة المواد الاساسية وغيرها مما زاد من معاناة المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني جراء الحرب الظالمة والغاشمة التي تشنها مليشيا الحوثي الانقلابية الايرانية على الشعب اليمني في كافة مناحي الحياة.