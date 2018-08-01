السعودية تمهل سفير كندا 24 ساعة للمغادرة وتستدعي سفيرها للتشاور .. ماهي الأسباب ؟ مأرب تنتصر للريال اليمني.. إغلاق 26 محل صرافة غير مرخص وإحالة ملاكها للقضاء تنفيذي مأرب يناقش عدد من التقارير المقدمة من المكاتب التنفيذية ليفربول يسحق نابولي في أول مباراة للحارس البرازيلي اليسون رئيس الأركان يشيد بنتصارت أبطال المنطقة السادسة ويحث منتسبيها برفع الجاهزة مصرع 20 عنصراً من مليشيات الانقلاب بينهم قيادات ميدانية في معارك ضارية بالجوف قوات الشرعية تكسر هجوما للمليشيا وتكبدها قتلى امهات المختطفين يدحضن «مزاعم منظمة حقوقية» بعدم وجود سجون سرية في عدن مئات المسلحين من أبناء القبائل يحاصرون حكومة الانقلاب بصنعاء والمليشات تستنجد صحيفة: هذا هو المكان المحتمل لبناء أول كنيسة في السعودية
اغلق ،يوم أمس الأحد، بمحافظة مأرب 26 محل صرافة تعمل بغير ترخيص وذلك بناءاً على قرار البنك المركزي اليمني ضمن الاجراءات التي اتخذها لمواجهة تدهور العملة المحلية امام العملات الصعبة.
حيث جرت عملية الاغلاق لمحلات الصرافة من قبل لجنة مشكلة من مختلف الجهات ذات العلاقة برئاسة وكيل نيابة مأرب نبيل الاديمي، وختمها بالشمع الاحمر وعمل محاضر ضبط قضائية طبقا للشرع والقانون لاستكمال الاجراءات القانونية تجاه المخالفين من قبل القضاء.
وتتزامن هذه الحملة في محافظة مأرب مع حملات مشابهة في جميع المحافظات المحررة بعد الانهيار الاخير للريال اليمني ما تسبب في ارتفاع جنوني في اسعار كافة المواد الاساسية وغيرها مما زاد من معاناة المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني جراء الحرب الظالمة والغاشمة التي تشنها مليشيا الحوثي الانقلابية الايرانية على الشعب اليمني في كافة مناحي الحياة.