مأرب تنتصر للريال اليمني.. إغلاق 26 محل صرافة غير مرخص وإحالة ملاكها للقضاء تنفيذي مأرب يناقش عدد من التقارير المقدمة من المكاتب التنفيذية ليفربول يسحق نابولي في أول مباراة للحارس البرازيلي اليسون رئيس الأركان يشيد بنتصارت أبطال المنطقة السادسة ويحث منتسبيها برفع الجاهزة مصرع 20 عنصراً من مليشيات الانقلاب بينهم قيادات ميدانية في معارك ضارية بالجوف قوات الشرعية تكسر هجوما للمليشيا وتكبدها قتلى امهات المختطفين يدحضن «مزاعم منظمة حقوقية» بعدم وجود سجون سرية في عدن مئات المسلحين من أبناء القبائل يحاصرون حكومة الانقلاب بصنعاء والمليشات تستنجد صحيفة: هذا هو المكان المحتمل لبناء أول كنيسة في السعودية ميلانيا تشيد بلاعب بعد ساعات من هجوم ترامب عليه
واصل ليفربول الإنكليزي استعداداته الناجحة للموسم الجديد، وسحق نابولي الإيطالي 5-صفر، مساء امس السبت 4أغسطس/آب2018م، في مباراة ودية أقيمت في دبلن بمشاركة الحارس البرازيلي أليسون الذي خاض أول مباراة له بقميص "الحمر" بعد انتقاله اليه من روما الإيطالي مقابل 75 مليون يورو.
وضرب ليفربول باكرا ضد نابولي ومدربه الجديد كارلو انشيلوتي، إذ تقدم 2-صفر بعد أقل من 10 دقائق عبر جيمس ميلنر (4) والهولندي جورجينو فينالدوم (9)، ثم بقيت النتيجة على حالها حتى الشوط الثاني الذي شهدت بدايته اصابة ميلنر في رأسه بعد التحام مع المدافع البرتغالي ماريو روي، واحتاج الى 15 غرزة لختم الجرح.