ليفربول يسحق نابولي في أول مباراة للحارس البرازيلي اليسون

الأحد 05 أغسطس-آب 2018 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- وكالات

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واصل ليفربول الإنكليزي استعداداته الناجحة للموسم الجديد، وسحق نابولي الإيطالي 5-صفر، مساء امس السبت 4أغسطس/آب2018م، في مباراة ودية أقيمت في دبلن بمشاركة الحارس البرازيلي أليسون الذي خاض أول مباراة له بقميص "الحمر" بعد انتقاله اليه من روما الإيطالي مقابل 75 مليون يورو.

وضرب ليفربول باكرا ضد نابولي ومدربه الجديد كارلو انشيلوتي، إذ تقدم 2-صفر بعد أقل من 10 دقائق عبر جيمس ميلنر (4) والهولندي جورجينو فينالدوم (9)، ثم بقيت النتيجة على حالها حتى الشوط الثاني الذي شهدت بدايته اصابة ميلنر في رأسه بعد التحام مع المدافع البرتغالي ماريو روي، واحتاج الى 15 غرزة لختم الجرح.