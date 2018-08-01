رئيس الأركان يشيد بنتصارت أبطال المنطقة السادسة ويحث منتسبيها برفع الجاهزة

الأحد 05 أغسطس-آب 2018 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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أشاد رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن طاهر بن علي العقيلي بما يسطره أبطال المنطقة السادسة بمحافظة الجوف من بطولات وانتصارات بإتباع التكتيكات العسكرية المناسبة في مختلف المعارك التي يخوضونها، ضد مليشيا الكهنوت الامامي، المدعومة من ايران.

وحث رئيس الأركان خلال زيارة تفقدية قام بها اليوم لعدد من الوحدات بالمنطقة العسكرية السادسة ، المقاتلين على سرعة استكمال الاعداد وتحقيق الجاهزية المطلوبة، بالتوازي مع استمرار المعارك الجزئية في مختلف قطاعات المنطقة وانهاك العدو واستنزاق قدراته المادية والبشرية.

ونقل رئيس الأركان للمقاتلين تحيات القيادة السياسية والعسكرية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن الاحمر ودولة رئيس الوزراء.

كما زار اللواء العقيلي غرفة العمليات بالمنطقة واطلع على الخطط ومستوى تنفيذها مثمنا الجهود المبذولة والانجازات المحققة.

وأكد رئيس الأركان أن النصر قادم وأن اليمن بلا شك ستشهد الخلاص والتحرر من الكهنوت في الوقت القريب مهما كانت العوائق والصعوبات "نثق بأن شعبنا في كل المناطق سيحفر قبور هذه الميليشيا الارهابية ويدفن تاريخها الاسود ويطوي صفحتها الى الأبد".

كما عبر اللواء العقيلي عن بالغ الامتنان للدعم الذي تقدمه قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لانقاذ اليمن من الاطماع الايرانية واستعادة الدولة اليمنية وانهاء الانقلاب.