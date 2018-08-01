مصرع 20 عنصراً من مليشيات الانقلاب بينهم قيادات ميدانية في معارك ضارية بالجوف قوات الشرعية تكسر هجوما للمليشيا وتكبدها قتلى امهات المختطفين يدحضن «مزاعم منظمة حقوقية» بعدم وجود سجون سرية في عدن مئات المسلحين من أبناء القبائل يحاصرون حكومة الانقلاب بصنعاء والمليشات تستنجد صحيفة: هذا هو المكان المحتمل لبناء أول كنيسة في السعودية ميلانيا تشيد بلاعب بعد ساعات من هجوم ترامب عليه السجن 10 أيام لسعودية بسب شتيمة عبر الوتس آب هكذا يمكن أن ينجح الحسم العسكري وتنتصر الشرعية والتحالف .. مكاسب العصابة المسلحة تزداد توحشا السعودية تبدأ بتوطين الوظائف التنفيذية وزير الأوقاف يستقبل الحجاج اليمنيين بمكة المكرمة
قتل وأصيب العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الإنقلابية ، أمس السبت، في معارك عنيفة مع قوات الجيش الوطني غربي محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد.
وذكر موقع "سبتمبر نت" التابع للقوات المسلحة عن مصدر ميداني ان معارك ضارية دارت بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الحوثية في عدة جبهات ميدانية بمديرية المصلوب.
ووفق المصدر فإن المعارك تركزت في منطقتي سداح، وملحان.
وأسفرت المعارك عن مقتل ما لا يقل عن 20 عنصرا من المليشيا الحوثية بينهم قيادات ميدانية وإصابة آخرين.
وأوضح المصدر ان جثث المليشيا الحوثية ماتزال متناثرة في المنطقة ذاتها.
إلى ذلك، شنت مقاتلات التحالف اليوم الأحد، سبع غارات جوية توزعت على مواقع وتجمعات المليشيا الحوثية في مناطق العقدة والقردة وملحان.
واستهدفت الغارات بحسب المصدر آليات قتالية وتعزيزات للمليشيا مخلفة خسائر فادحة بالأرواح والعتاد.