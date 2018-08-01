مصرع 20 عنصراً من مليشيات الانقلاب بينهم قيادات ميدانية في معارك ضارية بالجوف

الأحد 05 أغسطس-آب 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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قتل وأصيب العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الإنقلابية ، أمس السبت، في معارك عنيفة مع قوات الجيش الوطني غربي محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد.

وذكر موقع "سبتمبر نت" التابع للقوات المسلحة عن مصدر ميداني ان معارك ضارية دارت بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الحوثية في عدة جبهات ميدانية بمديرية المصلوب.

ووفق المصدر فإن المعارك تركزت في منطقتي سداح، وملحان.

وأسفرت المعارك عن مقتل ما لا يقل عن 20 عنصرا من المليشيا الحوثية بينهم قيادات ميدانية وإصابة آخرين.

وأوضح المصدر ان جثث المليشيا الحوثية ماتزال متناثرة في المنطقة ذاتها.

إلى ذلك، شنت مقاتلات التحالف اليوم الأحد، سبع غارات جوية توزعت على مواقع وتجمعات المليشيا الحوثية في مناطق العقدة والقردة وملحان.

واستهدفت الغارات بحسب المصدر آليات قتالية وتعزيزات للمليشيا مخلفة خسائر فادحة بالأرواح والعتاد.