قوات الشرعية تكسر هجوما للمليشيا وتكبدها قتلى

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أحبطت قوات الجيش الوطني، مساء السبت 4أغسطس/آب2018م، هجوما شنته مليشيا الحوثي الانقلابية على مواقع الجيش في جبهة البقع بمحافظة صعدة شمالي البلاد.
ونقل موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت" عن رئيس عمليات لواء العاصفة العقيد نشطان القصيع قوله " ان المواجهات اندلعت عقب محاولة المليشيا التسلل الى مواقع كانت قد خسرتها في معارك سابقة مع قوات الجيش".
وبحسب المصدر ذاته فان قوات الجيش افشلت التسلل، واجبرت المليشيا على التراجع والفرار بعد ان تكبدت ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى.