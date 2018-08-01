مصرع 20 عنصراً من مليشيات الانقلاب بينهم قيادات ميدانية في معارك ضارية بالجوف قوات الشرعية تكسر هجوما للمليشيا وتكبدها قتلى امهات المختطفين يدحضن «مزاعم منظمة حقوقية» بعدم وجود سجون سرية في عدن مئات المسلحين من أبناء القبائل يحاصرون حكومة الانقلاب بصنعاء والمليشات تستنجد صحيفة: هذا هو المكان المحتمل لبناء أول كنيسة في السعودية ميلانيا تشيد بلاعب بعد ساعات من هجوم ترامب عليه السجن 10 أيام لسعودية بسب شتيمة عبر الوتس آب هكذا يمكن أن ينجح الحسم العسكري وتنتصر الشرعية والتحالف .. مكاسب العصابة المسلحة تزداد توحشا السعودية تبدأ بتوطين الوظائف التنفيذية وزير الأوقاف يستقبل الحجاج اليمنيين بمكة المكرمة
دحضت أمهات المعتقلين والمخفيين قسرا، اليوم الاحد 5 اغسطس / آب 2018م، ادعاءات منظمة حقوقية زعمت عدم وجود أي سجون سرية بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن).
وكانت منظمة حقوقية عقدت مؤتمرا صحفيا نفت فيه وجود أي سجون سرية او مخفيين قسرا بالمحافظة.
وفي المؤتمر الذي حضرته امهات المختطفين، تحدثن عددا منهن، وفندن افتراءات القائمين على المؤتمر الصحفي واثبتن صحة وجود سجون سرية ومخفيين قسريا وعززن احاديثهن بالأدلة الدامغة والبراهين والاثباتات.
وطالبن بالكشف عن مصير اولادهن وذويهن الذين اعتقلوا وتم اخفائهم لفترات تتراوح ما بين السنتين والثلاث سنوات دون محاكمة عادلة.
الامهات استغربن من قيام منظمة تدعي انه تدافع عن الحقوق والحريات بتضييع الحقائق ونفي وجود سجون سرية ومخفيين قسرا.
وتتهم،الامارات بإدارة سجون سرية لا تخضع للحكومة الشرعية في عدن ومحافظات جنوبية اخرى.