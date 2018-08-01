ميلانيا تشيد بلاعب بعد ساعات من هجوم ترامب عليه

الأحد 05 أغسطس-آب 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أشادت السيدة الأولى للولايات المتحدة بلاعب كرة السلة الأمريكية ليبرون جيمس بعد مضي ساعات على هجوم زوجها دونالد عليه بتعليقات مهينة عبر حسابه بموقع تويتر.

وكان ترامب شكك في مستوى ذكاء جيمس وقال إنه "لم يكن من السهل جعل لاعب بدوري المحترفين يبدو ذكيا" وهي التغريدة التي وصفها جيمس بالعنصرية.

وقالت المتحدثة باسم ميلانيا إن جيمس "يقوم بأعمال جيدة" من خلال بناء مدرسة بمسقط رأسه في أوهايو.

وكان جيمس قال في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" إن الرياضة منحته الفرصة للقاء شخصيات مختلفة في التوجه والعرق.

ومضى قائلا "ترامب يقسمنا، وما لاحظته على مدار الأشهر القليلة الماضية هو أنه استخدم نوعا ما الرياضة لتقسيمنا، وهذا أمر لا يمكنني تصوره، لأنني أعلم أن الرياضة هي الفرصة الأولى التي منحتني الوجود بجوار شخص أبيض" وفقا لـ"بي بي سي".

ورد الرئيس الأمريكي أمس عبر حسابه بموقع تويتر، قائلا "ليبرون جيمس أجرى مقابلة مع أغبى شخص على الشاشة، (وهو المقدم) دون ليمون".

وأضاف "ليمون جعل ليبرون يبدو ذكيا، وهو أمر ليس بالسهل".

وأشار ترامب إلى أنه يفضل أسطورة كرة السلة مايكل جوردان على نجم فريق لوس أنجليس ليكرز، ليبرون جيمس، الذي يضعه البعض في المرتبة نفسها مع جوردان.

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