السجن 10 أيام لسعودية بسب شتيمة عبر الوتس آب

الأحد 05 أغسطس-آب 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قضت محكمة سعودية بسجن سيدة 10 أيام، بعدما قامت بشتم ابنة عمها بعبارات جارحة إثر خلافات عائلية بينهما، عبر تطبيق واتس أب.

ووفق ما نشرته صحيفة عكاظ المحلية، قررت المحكمة العامة في جدة سجن المرسلة 10 أيام لإدانتها بإرسال عبارات “سبّ وشتم” إلى ابنة عمها، وتوقيع الطرفين على تعهد بعدم تعرضهن لبعضهما بالسوء، قولًا أو فعلًا.

وكانت المحكمة قد منحت طرفي الدعوى فرصة للصلح، لكن تمسكت صاحبة الشكوى بحقها في مجازاة ابنة عمها، لتقرر المحكمة عقوبة السجن.