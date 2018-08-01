وزير الأوقاف يستقبل الحجاج اليمنيين بمكة المكرمة

الأحد 05 أغسطس-آب 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- متابعات

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استقبل وزير الأوقاف والارشاد ، اليوم الأحد 5أغسطس/آب2018، أول فوج من الحجاج اليمنيين القادمين إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.

وأكد الوزير عطية حرص الوزارة في تقديم كامل الرعاية والاهتمام بالحجاج والعمل على تسهيل مناسك الحج ، موضحاً الإعدادات المتميزة التي سيشهدونها سواء فيما يتعلق بالنقل أو الإعاشة أو السكن.

وثمن الدور الكبير الذي تقوم به الحكومة السعودية وكافة القطاعات الحكومية السعودية ذات العلاقة بالحجاج اليمنيين.