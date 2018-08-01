السعودية تبدأ بتوطين الوظائف التنفيذية وزير الأوقاف يستقبل الحجاج اليمنيين بمكة المكرمة حاكم دبي يشن هجوما لاذعا على الساسة العرب تقرير أمريكي رفيع يطالب بدك الحوثيين بقوة في هذه الحالة فقط .. ويقدم6 خطوات لضمان مضيق باب المندب كانت تصرخ لنجدتها من مشرف حوثي بحي حدة بالعاصمة .. تجارة اختطاف الفتيات في صنعاء وغيرها.. الحوثيون يغتالون شرف حرائر اليمن كيف يتلاعب الصينيون في ترتيب تطبيقات آيفون في المتجر؟ ماذا سيُقدم لنا الهاتف الذكي ذو التسع كاميرات القادم؟! هل عرض آل الشيخ مكافأة للإسماعيلي مقابل هزيمة الأهلي؟ الكشف عن القيمة السوقية الحقيقية لصلاح شاهد.. الفرعون صلاح يسجل هدفا عالميا
استقبل وزير الأوقاف والارشاد ، اليوم الأحد 5أغسطس/آب2018، أول فوج من الحجاج اليمنيين القادمين إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.
وأكد الوزير عطية حرص الوزارة في تقديم كامل الرعاية والاهتمام بالحجاج والعمل على تسهيل مناسك الحج ، موضحاً الإعدادات المتميزة التي سيشهدونها سواء فيما يتعلق بالنقل أو الإعاشة أو السكن.
وثمن الدور الكبير الذي تقوم به الحكومة السعودية وكافة القطاعات الحكومية السعودية ذات العلاقة بالحجاج اليمنيين.