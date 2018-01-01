كيف يتلاعب الصينيون في ترتيب تطبيقات آيفون في المتجر؟

الأحد 05 أغسطس-آب 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

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مُؤخرًا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تُظهر امرأة جالسة أمام العشرات من هواتف آيفون، رغم أن الصورة قديمة لكنهم أعادوا نشرها من جديد بشكل واسع. التفاصيل حول أصل الصورة ليس معروف، لكن وسائل الإعلام قد تكهنت بأن هذه الصورة تابعة لمزرعة التلاعب بترتيب التطبيقات في متجر App Store الصيني، وتتمثل مُهمّتها في تنزيل وتثبيت وإلغاء تثبيت تطبيقات مُحدّدة مرارًا وتكرارًا لتعزيز تصنيفها في متجر التطبيقات.

هناك طاولات مماثلة أخرى داخل هذه المزرعة تم تصميمها خصيصًا لهذا الغرض. توجد أيضًا لقطة شاشة لأسعار الخدمة، وهي التي تُكلّف حوالي 11,200 دولار لوضع التطبيق في قائمة أفضل 10 تطبيقات مجانيّة، و65,000 دولار إضافي للاحتفاظ بالتطبيق هناك لمُدّة أسبوع.

جدير بالذِكر أن شركة آبل تبذل جهودًا كبيرة لمكافحة البوتات التي تم تصميمها لهذا الأمر، وتحظر كذلك التطبيقات التي تستخدمها.

إذا كُنت تبحث عن مثل تلك الخدمة في موقع Taobao للأعمال التجاريّة الإلكترونيّة الشهير في الصين، فستجد قائمة طويلة من الأشخاص المُختصين في هذا المجال. إضافة إلى ذلك يتم عرض الأسعار باليوان الصيني، ولكن يتم تسوية السعر الحقيقي في المفاوضات التي تجري من خلال الدردشة المُباشرة.