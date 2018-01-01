كيف يتلاعب الصينيون في ترتيب تطبيقات آيفون في المتجر؟ ماذا سيُقدم لنا الهاتف الذكي ذو التسع كاميرات القادم؟! هل عرض آل الشيخ مكافأة للإسماعيلي مقابل هزيمة الأهلي؟ الكشف عن القيمة السوقية الحقيقية لصلاح شاهد.. الفرعون صلاح يسجل هدفا عالميا الرئيس هادي يصدر توجيهات تفرح «طلاب جامعة عدن» ويلقي خطابا توجيهيا مهما ويكرم الاوائل البنك المركزي يلاحق محلات الصرافة ويتوعد المخالفين عاجل : قرارات جمهورية جديدة بتعيينات عسكرية رفيعة «الاسماء والمناصب» بيان شديد اللهجة من الحكومة اليمنية يهاجم الاتحاد الاوروبي ويدافع عن التحالف ظهور لعبة قاتلة للأطفال على تطبيق واتسآب
مُؤخرًا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تُظهر امرأة جالسة أمام العشرات من هواتف آيفون، رغم أن الصورة قديمة لكنهم أعادوا نشرها من جديد بشكل واسع. التفاصيل حول أصل الصورة ليس معروف، لكن وسائل الإعلام قد تكهنت بأن هذه الصورة تابعة لمزرعة التلاعب بترتيب التطبيقات في متجر App Store الصيني، وتتمثل مُهمّتها في تنزيل وتثبيت وإلغاء تثبيت تطبيقات مُحدّدة مرارًا وتكرارًا لتعزيز تصنيفها في متجر التطبيقات.
هناك طاولات مماثلة أخرى داخل هذه المزرعة تم تصميمها خصيصًا لهذا الغرض. توجد أيضًا لقطة شاشة لأسعار الخدمة، وهي التي تُكلّف حوالي 11,200 دولار لوضع التطبيق في قائمة أفضل 10 تطبيقات مجانيّة، و65,000 دولار إضافي للاحتفاظ بالتطبيق هناك لمُدّة أسبوع.
جدير بالذِكر أن شركة آبل تبذل جهودًا كبيرة لمكافحة البوتات التي تم تصميمها لهذا الأمر، وتحظر كذلك التطبيقات التي تستخدمها.
إذا كُنت تبحث عن مثل تلك الخدمة في موقع Taobao للأعمال التجاريّة الإلكترونيّة الشهير في الصين، فستجد قائمة طويلة من الأشخاص المُختصين في هذا المجال. إضافة إلى ذلك يتم عرض الأسعار باليوان الصيني، ولكن يتم تسوية السعر الحقيقي في المفاوضات التي تجري من خلال الدردشة المُباشرة.