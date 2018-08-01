ماذا سيُقدم لنا الهاتف الذكي ذو التسع كاميرات القادم؟!

الأحد 05 أغسطس-آب 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

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لدى شركة Light الناشئة في سيليكون فالي خُطط لإطلاق أول هاتف ذكي بتسع عدسات كاميرا وقابل للطي في نهاية هذا العام. لكن ما الذي سيُقدّمه لنا هذا الهاتف؟

العام الماضي، أطلقت الشركة كاميرا مع 16 عدسة، والآن تُخطّط لدمج نفس التكنولوجيا في هاتف ذكي.

أصبحت الهواتف الذكيّة ثنائيّة العدسات وحتى كاميرات العدسات الثلاثيّة شائعة جدًا الآن. وتُخطّط Light لإطلاق هاتفها هذا ذو التسع عدسات والقابل للطي كذلك.

وتدعي الشركة أن كاميرا هذا الهاتف ستُقدّم أداءً استثنائيًّا في وضع مُنخفض الإضاءة بالإضافة إلى تأثيرات عمق مُتنوّعة عندما تقوم بتصوير صور تصل إلى دقّة 64 ميجابكسل. هذا بالتأكيد سوف يجذب انتباه المُتحمسين الذين هم من مُحبي التصوير الفوتوغرافي.

تتمثل إحدى أبرز المُشكلات في أن هذه الصور ستشغل حيّزًا كبيرًا وستخلق أزمة تجزينيّة على الهاتف. كما أن المُستخدمين إذا اختاروا تخزين الصور سحابيًّا، فسيُكلفهم ذلك مبلغًا كبيرًا وستستغرق وقتًا أطول في تحميل جميع الصور.

تستخدم هذه التقنيّة الفريدة عدسات الكاميرا ذات الأطوال البُؤريّة المُختلفة لالتقاط صور مُتعدّدة في نفس الوقت ثم تستخدم خوارزميّة خاصة لدمجها معًا وإنشاء صورة واحدة.

ولكي تجد Light مكانًا لها في السوق التنافُسيّة، فهي بحاجة إلى التأكُد من أن التكنولوجيا الخاصة بها في أعلى مستويات الجودة وليس هناك أي خلل.