عاجل : قرارات جمهورية جديدة بتعيينات عسكرية رفيعة «الاسماء والمناصب»

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صدر ،اليوم الاحد 5 اغسطس /آب 2018م، قرار رئيس الجمهورية رقم ( 151 ) لسنة 2018م قضت المادة الأولي منه بتعيين العميد الركن محسن احمد محمد الخبي قائداً للمنطقة العسكرية السابعة ويرقى الى رتبة لواء.
كما صدر ،اليوم، قرار رئيس الجمهورية رقم (152) لسنة 2018م قضت المادة الأولي منه بتعيين اللواء الركن ناصر علي عبدالله الذيباني نائبا لرئيس العمليات الحربية .
وقضت المادة الثانية من هذين القرارين العمل بهما من تاريخ صدورهما وينشرا في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.