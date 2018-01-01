ظهور لعبة قاتلة للأطفال على تطبيق واتسآب

الأحد 05 أغسطس-آب 2018 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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ظهرت في الآونة الأخيرة لعبة قاتلة للأطفال على تطبيق واتسآب تدعى 'Momo'، حيث تقوم جهة مجهولة بإرسالها للمراهقين، وفق الصحافة البريطانية.

ويتلقى الأطفال في البداية صورا تحوي على مقاطع عنف، ثم يتلقون طلبات، وفي حال عدم تنفيذها يبدأون بتهديد الطفل.

وتلقت الأجهزة الأمنية المكسيكية عدة معلومات حولة اللعبة القاتلة على التطبيق، وقاموا بدورهم بتحذير الآباء حول خطر اللعبة.

وتعتقد الشرطة أن الجهات الواقفة خلف هذه اللعبة تستحوذ على البيانات الشخصية، بالإضافة إلى التحريض على العنف والتسلط والابتزاز وحتى القتل والموت.

وأضافت الشرطة أن كل هذا يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات نفسية وجسدية لدى الأطفال، وجاري التحقق في الأمر من قبل وحدة مكافحة الجرائم على الأنترنت في ولاية تاباسكو.

وقارن بعض الصحفيين اللعبة الجديدة المنتشرة بلعبة 'الحوت الأزرق'، التي انتشرت منذ فترة بشكل كبير بين المراهقين وأدت إلى وفاة العديد منهم.

وذكرت الصحافة الأرجنتينية، أن الشرطة أعلنت عن وفاة فتاة عمرها 12 عاما بسببهذه اللعبة، حيث لقيت حتفها أمام منزلها، وكانت قد قامت بتوثيق ذلك على شريط فيديو.