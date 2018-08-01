كشف تفاصيل خطة حوثية للاستيلاء على «اندية صنعاء» وتسليمها للهاشميين - حسن زيد يبدأ المهمة

الأحد 05 أغسطس-آب 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشفت مصادر مطلعة في صنعاء اليوم الاحد ، 5 اغسطس / آب 2018م ، تفاصيل خطة حوثية خطيرة تتضمن الاستيلاء على اندية صنعاء الرياضية وتسليمها للهاشميين .

وقالت المصادر لموقع مأرب برس ، ان وزير الرياضة في حكومة الانقلاب ،غير المعترف بها ، حسن محمد زيد بدأ تنفيذ تلك الخطة باغلاق مقر نادي شعب صنعاء بمنطقة التحرير في اجراء غير قانوني.

وذكرت المصادر ان الانقلابي حسن زيد اغلق المقر القديم للنادي تمهيدا للاستيلاء عليه وتشكيل ادارة جديدة من اقربائه المواليين للحوثيين والانقلاب على ادارته الشرعية المنتخبه .

واشارت المصادر الى ان حسن زيد ينوي الاستيلاء على اندية امانة العاصمة وتسليمها الى اشخاص غير رياضيين وقد بدأ بنادي الشعب .

كما ينوي حسن زيد تكليف مجلس ادارة جديد بطابع حوثي تحت قيادة ابن شقيقته الاعلامي هاشم شرف الدين ومجموعة من الاعضاء الهاشميين .

وندد عددا كبير من ابناء نادي الشعب ومن الرياضيين بامانة العاصمة بالخطوة التي يستعد المدعو حسن زيد القيام بها مؤكدين بان هذا الاجراء غير قانوني ومخالف لكل اللوائح والانظمة والقوانين والاعراف الرياضية .

وتضرر قطاع الرياضة كباقي القطاعات بفعل الانقلابي الحوثي ، حيث توقفت كل البطولات المحلية بما فيها الدوري العام الممتاز لكرة القدم منذ اربع سنوات.