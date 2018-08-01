الأحد 05 أغسطس-آب 2018 الساعة 01 مساءً / مأرب برس_سبأ

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بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح،اليوم،برقية عزاء ومواساة إلى العميد عبداللطيف الضنين وإخوانه في وفاة مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة اللواء الركن المناضل صالح علي أحمد الضنين الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني.

وأشاد نائب الرئيس بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية والنضالية التي اجترحها في سبيل الثورة والجمهورية باعتباره أحد تلامذة ورفاق الشهيد الثائر اللواء علي عبدالمغني وخاض معه معركة الجمهورية ضد الحكم الإمامي الكهنوتي البغيض.

ونوه نائب رئيس الجمهورية إلى مختلف مراحل الفقيد وأدواره العسكرية والبطولية ووقوفه إلى صف الجمهورية ومقارعة الإمامة وما تحلى به الفقيد من شجاعة وحنكة وحسن قيادة في مختلف المناصب التي تقلدها في السلك العسكري.

وأكد نائب الرئيس في برقيته التي أوردتها وكالة الأنباء اليمنية "سبأ "بأن رحيل اللواء الضنين يشكل خسارة للجيش اليمني الذي يخوض اليوم معركته امتداداً لنضال الثوار الأحرار في مواجهة محاولات استهداف الجمهورية ومبادئها وأهدافها السامية.

وعبر نائب رئيس الجمهورية عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب وزملاء الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان